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Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 13:30
Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты применяли минометы 120-го и 82-го калибров

Российские незаконные вооруженные формирования с начала 20 февраля уже 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, пророссийские боевики в 5:50 утра из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские укрепления в районе Новомихайловки. Наемники выпустили 10 мин.

Позже под обстрел российско-оккупационных сил попали подразделения Объединенных сил вблизи Пищевика и Павлополя. Там боевики применяли запрещенные минометы 82-го калибра, гранатометы и стрелковое вооружение. Также боевики совершили обстрелы Марьинки.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 потерь среди подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 февраля, на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный. Вчера пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом применялось запрещенное вооружение.

Также РБК-Украина писало, что Красный Крест сегодня отправил на Донбасс более 200 тонн гуманитарной помощи. Более 10 грузовиков организации пересекли контрольный пункт "Новотроицкое".

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