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Бойовики планують проведення артилерійських навчань на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 13:51
Бойовики планують проведення артилерійських навчань на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com abazia)

Артилерійські навчання плануються в рамках військових зборів бойовиків

Російсько-окупаційні сили планують проведення артилерійських тренувань на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними Головного управління розвідки, командування російських Збройних сил намагається підвищити рівень підготовки командного складу незаконних збройним формувань.

Так, починаючи з 17 лютого на окупованих територіях Донбасу під керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ проводяться збори з командирами батальйонів бойовиків.

"У ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами та вогнем артилерії" - повідомили в розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 20 лютого на Донбасі було зафіксовано 5 обстрілів українських позицій. Бойовики застосовували заборонені міномети 120-го та 82-го калібрів. Під обстріл потрапили позиції ООС в районі Новомихайлівки, Пищевика, Павлополя та Мар'їнки.

Також РБК-Україна писало, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на Донбас понад 200 тонн гуманітарної допомоги. Понад 10 вантажівок організації сьогодні перетнули контрольний пункт "Новотроїцьке".

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