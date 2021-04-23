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Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе запланировали провокации и теракт в церкви на Пасху. Он якобы должен произойти в церкви УПЦ Московского патриархата.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что эта информация стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск (действует в так называемой "Луганской народной республике").

"… вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано осуществления террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такие действия планируются с использованием оружия и камуфляжа, который используют ВСУ.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что боевики продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе, увеличивая количество провокаций, а кураторы пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта.

За прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования России на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

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Новости Украины ДонбассПасхаТеракт