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Боевики продолжают нагнетать и без того напряженную обстановку на Донбассе, - штаб

Новина українською → Донбасс, Пятница 23 апреля 2021 14:48
Боевики продолжают нагнетать и без того напряженную обстановку на Донбассе, - штаб Фото: боевики увеличили количество провокаций на Донбассе (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе, увеличивая количество провокаций по отношению к украинским военным. Кураторы боевиков пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта.

Об этом сообщает украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК), передает пресс-служба Министерства обороны.

"В течение последних недель количество вооруженных провокаций со районов окраин Донецка и Горловки резко увеличилось. Причем пропорционально увеличивается калибр запрещенного минскими договоренностями вооружение, которое почти в каждом обстреле, применяют оккупанты. Не достигнув желаемого результата, а именно открытие ответного огня со стороны Вооруженных сил Украины, кураторы наемников пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта", - сообщили в СЦКК.

Так, сегодня, 23 апреля, в 7:15 противник обвинил ВСУ в осуществлении якобы "обстрела" района населенного пункта Шахты 6,7, что вблизи Горловки с применением артиллерии калибра 152 мм.

"Указанное обвинения… является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и его наемниками, откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей. Украинская сторона СЦКК категорически опровергает обвинения в обстреле и отмечает, что подобные провокации и фейковые информационные вбросы призваны поддерживать захватническую стратегию РФ", - добавили украинские военные.

В СЦКК отметили, что военные ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня, а тяжелое вооружение и техника находятся в районах хранения по линиям отвода в соответствии с минскими договоренностями.

Украинской стороной направлено ноту протеста в адрес главы СММ ОБСЕ с просьбой предоставить "адекватную оценку провокационным действиям вооруженных формирований ОРДЛО".

Напомним, за вчера боевики 17 раз обстреляли позиции ООС. В результате один украинский военный погиб.

Также сообщалось, что миссия ОБСЕ сообщила, что боевики на Донбассе разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

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