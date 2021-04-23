Боевики продолжают нагнетать и без того напряженную обстановку на Донбассе, - штаб

Боевики продолжают нагнетать ситуацию на Донбассе , увеличивая количество провокаций по отношению к украинским военным. Кураторы боевиков пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта.

Об этом сообщает украинская сторона общего центра по контролю и координации (СЦКК), передает пресс-служба Министерства обороны .

"В течение последних недель количество вооруженных провокаций со районов окраин Донецка и Горловки резко увеличилось. Причем пропорционально увеличивается калибр запрещенного минскими договоренностями вооружение, которое почти в каждом обстреле, применяют оккупанты. Не достигнув желаемого результата, а именно открытие ответного огня со стороны Вооруженных сил Украины, кураторы наемников пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта", - сообщили в СЦКК.

Так, сегодня, 23 апреля, в 7:15 противник обвинил ВСУ в осуществлении якобы "обстрела" района населенного пункта Шахты 6,7, что вблизи Горловки с применением артиллерии калибра 152 мм.

"Указанное обвинения… является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и его наемниками, откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей. Украинская сторона СЦКК категорически опровергает обвинения в обстреле и отмечает, что подобные провокации и фейковые информационные вбросы призваны поддерживать захватническую стратегию РФ", - добавили украинские военные.

В СЦКК отметили, что военные ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня, а тяжелое вооружение и техника находятся в районах хранения по линиям отвода в соответствии с минскими договоренностями.

Украинской стороной направлено ноту протеста в адрес главы СММ ОБСЕ с просьбой предоставить "адекватную оценку провокационным действиям вооруженных формирований ОРДЛО".