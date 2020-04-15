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Боевики обстреляли украинские позиции в районе Попасной

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 14:08
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Попасной
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевых потерь среди украинских защитников нет

От начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 на Донецком направлении, враг один раз нарушил режим тишины. Так, около 10:45 боевики начали обстрел наших защитников Попасной применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.

Как отмечается, украинские военнослужащие в течение 15 минут вели адекватные оборонительные действия и подавили вражескую активность. Боевых потерь среди защитников нет.

Напомним, вчера прошли переговоры рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам, в ходе которых были согласованы детали будущего взаимного обмена пленными на Донбассе.

РБК-Украина ранее сообщало, что в течение прошлых суток, 14 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также вчера в Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.

Дата обмена пленными постоянно уточняется, - Офис президента Детали обмена пленными на Донбассе согласованы, - ОБСЕ
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