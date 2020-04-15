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Бойовики обстріляли українські позиції в районі Попасної

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 14:08
Бойовики обстріляли українські позиції в районі Попасної
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойових втрат серед українських оборонців немає

Від початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 на Донецькому напрямку, ворог один раз порушив режим тиші. Так, близько 10:45 бойовики розпочали обстріл наших оборонців Попасної застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння.

Як зазначається, українські військовослужбовці протягом 15 хвилин вели адекватні оборонні дії та придушили ворожу активність. Бойових втрат серед оборонців немає.

Нагадаємо, вчора пройшли переговори робочої групи ТКГ з гуманітарних питань, в ході яких були погоджені деталі майбутнього взаємного обміну полоненими на Донбасі.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що протягом минулої доби, 14 квітня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також вчора в Донецькій області на полігоні під час проведення планових стрільб вибухнув міномет, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення.

Дата обміну полоненими постійно уточнюється, - Офіс президента Деталі обміну полоненими на Донбасі погоджено, - ОБСЄ
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