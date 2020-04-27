Боевики один раз обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь в рядах Объединенных сил нет

Сегодня, 27 апреля, боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, от начала суток оккупационные войска один раз обстреляли защитников на Луганском направлении. Так, в полвторого ночи противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра.

Как отмечается, украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства и держат ситуацию под контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства по прекращению огня на Донбассе.

Ранее сообщалось, что 26 апреля пророссийские боевики на Донбассе в течение 40 минут обстреливали из гранатометов позиции украинских военных вблизи Новотроицкого. А вблизи Богдановка оккупанты применили минометы.