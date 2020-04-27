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Бойовики один раз обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 14:16
Бойовики один раз обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат у лавах Об’єднаних сил немає

Сьогодні, 27 квітня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку доби окупаційні війська один раз обстріляли оборонців на Луганському напрямку. Так, о пів на другу ночі противник півгодини з боку Молодіжного вів вогонь по наших позиціях біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустив 5 мін 120-го калібру.

Як зазначається, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та тримають ситуацію під контролем. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 квітня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня проросійські бойовики на Донбасі протягом 40 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції українських військових поблизу Новотроїцького. А поблизу Богданівки окупанти застосували міномети.

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