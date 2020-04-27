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Боевики 11 раз нарушили "тишину" на Донбассе в воскресенье

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 07:17
Боевики 11 раз нарушили "тишину" на Донбассе в воскресенье
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один военный не пострадал

В течение минувших суток, 26 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства по прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы возле Лебединского, Широкиного, Богдановки, Старогнатовки, Новотроицкого. Также стреляли возле Новотошковского, населенного пункта Хутор Свободный, Степного, Крымского.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции возле Катериновки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля пророссийские боевики на Донбассе в течение 40 минут обстреливали из гранатометов позиции украинских военных вблизи Новотроицкого. А вблизи Богдановка оккупанты применили минометы.

РБК-Украина писало, что 25 апреля на Донбассе в результате вражеского обстрела ранения получил один украинский военный. Раненого военного эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую помощь.

Боевики 40 минут вели огонь по позициям ООС возле Новотроицкого На Донбассе ранение получил один украинский военный
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