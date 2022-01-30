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Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 30 января 2022 17:20
Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный Фото: боевики нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

После двух суток "тишины" на Донбассе вооруженные формирования России 30 января нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганская.

В результате обстрела один военнослужащий ООС получил ранение. После оказания первой медпомощи военного направили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Напомним, обстрелы на Донбассе не фиксировались с 28 января.

Отметим, в 27 января пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Двумя днями ранее в результате обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

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