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Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных

Новина українською →
Донбасс, Среда 26 января 2022 07:53
Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных Фото: боевики пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранены двое украинских военных (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 25 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Широкино противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На окраине населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго - средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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