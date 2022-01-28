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Оккупанты отправили разведчиков в сторону ВСУ и обстреляли наши позиции у Марьинки

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Украина, Пятница 28 января 2022 07:54
Оккупанты отправили разведчиков в сторону ВСУ и обстреляли наши позиции у Марьинки Фото: на Донбассе 2 нарушения за сутки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты на Донбассе продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 27 января, они дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена ​​попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреляли позиции наших бойцов недалеко от Марьинки. Обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия.

В результате действий оккупантов наши защитники не пострадали.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что благодаря усилиям нашихвоинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранение.

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