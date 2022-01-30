Двое суток на Донбассе сохранялась "тишина"

Фото: на Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)

В субботу, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 29 января, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении. Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7:00 нарушений "тишины" также не было.