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Двое суток на Донбассе сохранялась "тишина"

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Донбасс, Воскресенье 30 января 2022 07:50
Двое суток на Донбассе сохранялась "тишина" Фото: на Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 29 января, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7:00 нарушений "тишины" также не было.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.

Напомним, в течение суток 27 января боевики России дважды нарушили режим прекращения огня.

При этом 25 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военных.

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Донбасс ООС
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