Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі, поранений український військовий
Після двох діб "тиші" на Донбасі збройні формування Росії 30 січня порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
У штабі ООС зазначили, що противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у напрямку Станиці Луганська.
В результаті обстрілу один військовослужбовець ООС отримав поранення. Після надання першої медичної допомоги військового направили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.
Нагадаємо, обстріли на Донбасі не фіксувалися з 28 січня.
Відзначимо, у 27 січня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Двома днями раніше в результаті обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.