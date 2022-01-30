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Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі, поранений український військовий

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Донбас, Неділя 30 січня 2022 17:20
Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі, поранений український військовий Фото: бойовики порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений український військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Після двох діб "тиші" на Донбасі збройні формування Росії 30 січня порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у напрямку Станиці Луганська.

В результаті обстрілу один військовослужбовець ООС отримав поранення. Після надання першої медичної допомоги військового направили до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Нагадаємо, обстріли на Донбасі не фіксувалися з 28 січня.

Відзначимо, у 27 січня проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Двома днями раніше в результаті обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.

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