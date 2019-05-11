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Боевики обстреляли жилые дома в Травневом

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 13:23
Боевики обстреляли жилые дома в Травневом
Фото: обстрел Травневого (facebook.com/pressjfo.news)

Населенный пункт обстреляли из ручного противотанкового гранатомета

Боевики обстреляли населенный пункт Травневое в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Соответствующую информацию сообщила украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращении огня. В частности, наблюдательная группа 10 мая зафиксировала факт обстрела населенного пункта из ручного противотанкового гранатомета.

 Фото: обстрелы 

"Установлено, что по улице Тихая, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка. Кроме того, по улице Центральная, 17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла. Далее по этой же улице Центральная, 40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка", - указано в сообщении.

Подчеркнем, пострадавших в результате обстрела нет.

"Российские оккупанты сознательно пренебрегают минскими договоренностям, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня. Сверх этого, дерзкие и безответственные действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - указано в сообщении.

Напомним, 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер снова обвинил РФ в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению минских соглашений.

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