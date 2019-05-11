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Бойовики обстріляли житлові будинки у Травневому

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 13:23
Бойовики обстріляли житлові будинки у Травневому
Фото: обстріл Травневого (facebook.com/pressjfo.news)

Населений пункт обстріляли з ручного протитанкового гранатомету

Бойовики обстріляли населений пункт Травневе у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру штабу операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Відповідну інформацію повідомила українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню. Зокрема, спостережна група 10 травня зафіксувала факт обстрілу населеного пункту із ручного протитанкового гранатомету.

 Фото: обстріли

"Встановлено, що по вулиці Тиха, 14, від розриву гранати на городі утворилася вирва. Крім того, по вулиці Центральна, 17 внаслідок розриву гранати на городі поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло. Далі по цій же вулиці Центральна, 40 граната розірвалась прямо перед подвір'ям, внаслідок чого утворилася вирва", - вказано у повідомленні.

Підкреслимо, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Російські окупанти свідомо нехтують мінськими домовленостями, порушують норми гуманітарного права та режим припинення вогню. Понад це, зухвалі та безвідповідальні дії окупаційної адміністрації свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня озброєні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як писало РБК-Україна, спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив РФ у погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання мінських угод.

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Новини України ДонецькДонбасобстрелбойовики
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