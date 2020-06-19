Миссия ОБСЕ на Донбассе впервые выявила почти 900 противотанковых мин в полях

Фото: минное поле (facebook.com/SLAVA.MAVRICHEV)

С 1 по 14 июня на Донбассе уменьшилось количество обстрелов на 30%

Мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 1 по 14 июня на оккупированной территории Донбассе впервые зафиксировала более 870 противотанковых мин в полях. Большинство из них находятся вблизи населенных пунктов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Сообщается, что около 300 мин расположены у жилых домов в Водяном. Еще примерно 440 мин, 10 из которых вблизи жилых домов, в полях возле Широкой Балки.

Также в ОБСЕ за отчетный период констатировали снижение на 30% нарушений режима прекращения огня.

"Около 6 850 нарушений, включая порядка 2 750 взрывов, по сравнению с примерно 9 850 нарушениями и ориентировочно 2 650 взрывами соответственно за предыдущий двухнедельный отчетный период", - сообщили наблюдатели.

Кроме этого Миссия подтвердила сообщения о трех жертвах среди гражданского населения, которые получили ранения.

"Общее количество жертв с начала 2020 года составляет 51 человек: 6 погибших и 45 раненных", - говорится в отчете.

Еще наблюдатели отметили, что 44 раза СММ ограничивали свободу передвижения. При этом все разы исключительно на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

Напомним, сегодня, 19 июня, вблизи Новотошковского на мине подорвались двое украинских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала года боевики около 500 раз препятствовали деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе.

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Автор: Игорь Литвиненко