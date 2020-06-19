Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці

Фото: зруйновану будівлю в Авдіївці (facebook.com/pressjfo.news)

Ніхто з мирного населення не постраждав

Збройні формування Російської Федерації на Донеччині обстріляли житлові будинки мирного населення Авдіївки. В результаті обстрілу ніхто з мирного населення не постраждав.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що обстріл житлового масиву селищ Яковлівка і Мінеральне Донецької області бойовики здійснили ввечері, 18 червня. При цьому використовувалися міномети калібру 82 і 120 мм.

"Прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК провела фотофіксацію і з'ясувала, що від розриву міни калібру 120 мм було знищено господарську будівлю, а також пошкоджено фасад і дах двох житлових будинків. Дві інші міни розірвалися на присадибній ділянці. Постраждалих громадян внаслідок ворожого обстрілу, на щастя, немає", - зазначили в ООС.

Як зазначила українська сторона взагалі центрі з контролю і координації (СЦКК), такі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.

Фото: наслідки обстрілу Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Місії ОБСЄ, з початку року на Донбасі постраждав 51 мирний житель, також за першу половину червня поблизу населених пунктів окупованій території вперше виявлено понад 870 протитанкових хв.

Крім цього днями в результаті обстрілу бойовиків Авдіївки поранення отримала мирна мешканка

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Автор: Игорь Литвиненко