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Бойовики обстріляли Зайцеве із заборонених Мінськом мінометів

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 07:13
Бойовики обстріляли Зайцеве із заборонених Мінськом мінометів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Жодний український військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 13 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики вели обстріли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Невельського, Славного, Лебединського, Новоселівки, Новотроїцького, Пищевика, Хутора Вільного, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Оріхового, Новотошківського, Світлодарська, Шуміва.

Обстріли Зайцевого велися з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Хутора Вільного стріляли з мінометів калібру 82 мм.

"Вчора, 13 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції українських військових. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат немає.

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила, що на Донбасі завершене відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського.

РБК-Україна писало, що за даними розвідки, на Донбасі командування збройних сил Російської Федерації активізувало зусилля по дестабілізації обстановки за рахунок обстрілів за межами розведення сил у Станиці Луганській, Золотом і Петрівському.

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