Боевики на Донбассе усиливают провокационные обстрелы, - ГУР

Иллюстративное фото (ООС)

На передовую для осуществления обстрелов направлены дополнительные подразделения

На Донбассе командование вооруженных сил Российской Федерации активизировало усилия по дестабилизации обстановки за счет обстрелов за пределами разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что для осуществления провокационных обстрелов позиций Объединенных сил боевики усиливают передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами.

"Кроме того, на передовую прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в этом году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в том числе по минированию местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня", - сообщили в украинской разведке.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 12 ноября на Донбассе во время обхода в районе Новотроицкого подорвались на мине двое украинских военных. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что 12 ноября боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.