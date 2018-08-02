Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки

Боевики на Донбассе 2 августа применили минометы, потерь с украинской стороны нет

На Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 2 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Режим прекращения огня боевики нарушали в течение текущих суток с 7:00 до 18:00 часов. Тяжелое вооружение не применялось.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, 2 августа 2018 года с полуночи до 7 утра на Донбассе боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Ранены двое украинских военнослужащих.

Добавим, что Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о многочисленных фактах перемещение российской военной техники на Донбассе в неподконтрольных правительству Украины районах.