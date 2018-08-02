Бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки

Бойовики на Донбасі 2 серпня застосували міномети, втрат з української сторони немає

На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 2 серпня. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Режим припинення вогню бойовики порушували протягом поточної доби з 7:00 до 18:00 години. Важке озброєння не застосовувалося.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка", - повідомили в прес-центрі.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року з опівночі до 7 ранку на Донбасі бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкиного. Поранено двох українських військовослужбовців.

Додамо, що Українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про численні факти переміщення російської військової техніки на Донбасі в непідконтрольних урядові України районах.