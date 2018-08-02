Бойовики на Донбасі нарощують кількість техніки біля лінії розмежування, - СЦКК

Спостерігачі зафіксували на Донбасі "Гради"

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про численні факти переміщення військової техніки на Донбасі в непідконтрольних урядові України районах. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, за даними спостерігачів ОБСЄ, техніка переміщується за межами виділених місць зберігання озброєння. Такими чином, за інформацією української сторони СЦКК, збройні формування Російської Федерації (РФ), незважаючи на домовленості, щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.

"Так, 30 липня 2018 року у смузі дій ОТУ "Північ" БПЛА СММ ОБСЄ зафіксовано переміщення з порушенням ліній відведення РСЗВ БМ-21 "Град" збройних формувань РФ у кількості до дивізіону", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня поза межами виділених районів відведення виявлено близько дивізіону 152 мм буксируваних гаубиць 2А65 "Мста-Б" та дві установки протитанкових керованих ракет.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" 30 та 31 липня 2018 року з порушенням ліній відведення зафіксовано: взвод 152 мм буксируваних гаубиць 2А65 "Мста - Б"; взвод 152 мм буксируваних гармат 2А36 "Гіацинт - Б"; батарею самохідних 122 мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", - додали в СЦКК.

Спостерігачами поза межами виділених районів відведення виявлено: танковий батальйон збройних формувань РФ; батарею самохідних 122 мм гаубиць 2С1 "Гвоздика"; дві батареї 120 мм мінометів 2Б11 "Сани"; батарею 82 мм мінометів 2Б14 "Піднос"; дві батареї 100 мм протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра".

"Також на вказаних напрямках спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано зосередження значної кількості ББМ та особового складу збройних формувань РФ, а також засоби протиповітряної оборони", - вказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК такі дії розцінює як чергову спробу бойовиків спровокувати підрозділи ООС. Також нарощування військової техніки збройних формувань РФ СЦКК вважає прямим нехтуванням зобов’язаннями, взятими на себе у рамках мінських угод.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року повідомлялось, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.