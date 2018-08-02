Бойовики на Донбасі за день 8 разів обстріляли позиції ООС

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі упродовж поточної доби, 2 серпня, бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкиного. Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.

Втрат серед українських військових немає. Зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою об’єднаними силами. Як раніше повідомляло РБК-Україна, двоє військовослужбовців ООС отримали осколкові поранення.

"...внаслідок систематичного ігнорування вимог щодо припинення вогню в бік позицій Збройних сил України, п’ять бойовиків російсько-окупаційних військ загинуло та четверо отримали поранення", - зазначають у ООС.

Нагадаємо, у районі проведення операції ООС упродовж минулої доби, 1 серпня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, важке озброєння не застосовувалося. Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 7 випадків порушення встановленого перемир’я.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців ООС отримали легкі поранення. Крім цього, упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил, організовано його пошуки.

Противник протягом доби, для розвідки позицій ООС тричі застосовував безпілотні літальні апарати різних типів. Всі вони були вчасно ідентифіковані.