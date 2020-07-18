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Боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе

Донбасс, Суббота 18 июля 2020 18:06
Боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала суток оккупанты 4 раза нарушали тишину на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил в районе Богдановки. В целом украинская сторона зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Сегодня под вражеские обстрелы попадали защитники Старогнатовки, Водяного и Хутора Вольного. Российские наемники применяли против украинских военных противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На участках разведения сил вблизи Золотого и Станицы Луганской боевики придерживались режима "тишина". Богдановку оккупационные силы обстреливали с Петровского.

Потери среди подразделений Объединенных сил с начала суток не зафиксированы.

Напомним, 18 обстрелов на Донбассе со стороны российско-оккупационных сил были зафиксированы 17 июля; украинским военным удалось ликвидировать одного боевика.

Однако, четверо украинских военных получили ранения во время вражеских обстрелов 16 июля.

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Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиРазведение сил
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