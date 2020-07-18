На Донбассе боевики 18 раз открывали огонь, использовали минометы и ПТРК

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

За сутки, 17 июля, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Формирования обстреливали позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В штабе отмечают, что украинские подразделения принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 17 июля военные ООС уничтожили одного захватчика.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, 16 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения четверо украинских военных.

Кроме того, вблизи Новотошковского на Донбассе обнаружили мину массового поражения "Охота", которую изготавливают только в России.