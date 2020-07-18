Бойовики обстріляли ділянку розведення сил на Донбасі

Фото: український військовий (РБК-Україна)

З початку доби окупанти 4 рази порушували тишу на Донбасі

Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні зі стрілецької зброї обстріляли ділянку розведення сил в районі Богданівки. Загалом українська сторона зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Сьогодні під ворожі обстріли потрапляли оборонці Старогнатівки, Водяного та Хутору Вільного. Російські найманці застосовували проти українських військових протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На ділянках розведення сил поблизу Золотого та Станиці Луганської бойовики дотримувалися режиму "тиша". Богданівку окупаційні сили обстрілювали з Петрівського.

Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 обстрілів на Донбасі з боку російсько-окупаційних сил було зафіксовано 17 липня; українським військовим вдалося ліквідувати одного бойовика.

Однак, четверо українських військових отримали поранення під час ворожих обстрілів 16 липня.