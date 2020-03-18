Боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрел был произведен из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия

На Донбассе, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Обстрел был произведен из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - сообщили в штабе.

Напомним, с начала текущих суток, 17 марта, в районе операции Объединенных сил боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

На Донбассе 16 марта в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен один украинский военный. Всего боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, 16 марта пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации.