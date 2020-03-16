Боевики на Донбассе устроили провокацию с россиянином, - штаб

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Одетый в военный бушлат россиянин сдался передовым частям ВСУ

Пророссийские боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военный бушлат гражданина Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вчера со стороны позиций противника на позиции ВСУ вышел гражданский, одетый в военный бушлат. Украинские военные его задержали и передали СБУ. Выяснилось, что житель российского Ростова-на-Дону около месяца назад прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы.

"Не найдя работы и не имея где жить, данное лицо несколько раз задерживалось так называемыми "правоохранительными" органами оккупационной администрации. После последнего предупреждения гражданин РФ решил перейти на подконтрольную правительству Украины территорию. Также задержанный отметил, что имеет психические расстройства", - говорится в сообщении.

Украинская сторона полагает, что боевик решили использовать психически больного человека в преступных целях, и вместо возможности пересечь КПВВ одели на него военный бушлат и отправили на позиции ВСУ, чтобы спровоцировать силы ООС на огонь.

Напомним, ранее глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт заявила, что коронавирус представляет особую угрозу для жителей оккупированного Донбасса.