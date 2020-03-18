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Бойовики обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 00:22
Бойовики обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї

На Донбасі, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Обстріл був здійснений з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

"Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення. Такі злочинні дії російських окупаційних військ вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 17 березня, в районі операції Об'єднаних сил бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

На Донбасі 16 березня в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Всього бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, 16 березня проросійські бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військовий бушлат громадянина Російської Федерації.

На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим "тиші" На Донбасі в ході мінометного обстрілу поранено двох військових
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