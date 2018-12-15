Боевики из минометов обстреляли дом в Золотом-4

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

Пострадавших среди мирных жителей нет

В Луганской области пророссийские боевики из минометов и другого вооружения обстреляли жилой дом в Золотом-4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера около 14:00 под интенсивный огонь попали жилые дома населенного пункта Золотое-4. Во время обстрела боевики применили стрелковое оружие, гранатометы и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

"Из-за прямого вмешательства был разрушен четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свои дома. Во время разрушений никто из них не пострадал. Подразделения ГСЧС оказывают помощь гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранен один украинский военный.

Отметим, накануне опубликовали последствия обстрелов домов на Донбассе. В частности, местные жители сообщили наблюдателям украинской стороны СЦКК о том, что 9 декабря во время обстрелов в районе поселка Зайцево под огонь попали дома мирных жителей.