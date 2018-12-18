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Бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 11:56
Бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого
Фото: бойовик на Донбасі (facebook.com-abazia)

Бойовики здійснювали обстріли з мінометів та кулеметів

Бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого (Луганська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Так, у штабі, з посиланням на звіт ОБСЄ від 17 грудня, повідомляють, що вдень 16 грудня, здійснюючи патрулювання в Золотому‑2, спостерігачі чули 30 вибухів, оцінених як мінометний вогонь та розриви мінометних мін. Крім того, спостерігачі місії зафіксували біля 40 черг із великокаліберного кулемета - все в межах 6–8 км на південь.

"За оцінкою спостерігачів місії, всі обстріли здійснювалися на ділянці розведення в районі Золотого", - йдеться у повідомленні.

Бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня у Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків було пошкоджено водопровід, це призвело до припинення водопостачання у Золотому, місто залишилося без води.

Як писало РБК-Україна, влітку в районі Золотого бойовики підбили автомобіль з військовими, в результаті чого загинув один військовослужбовець і ще один отримав поранення. 

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