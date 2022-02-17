Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, есть пострадавшие

"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, две сотрудницы учреждения получили контузии. На место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ДНС) Станицы Луганской.

Фото: в Станице Луганской боевики обстреляли детсад (фото facebook.com/proliskamission)

Обновлено 11:15. По данным штаба ООС, также повреждена и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без света.

Кроме того, военнослужащие оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.