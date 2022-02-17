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Бойовики обстріляли Станицю Луганську: влучили в дитсадок, є постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гуманітарної місії "Проліска".

"Сьогодні, 17 лютого, о 09:04 при артобстрілі внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, дві співробітниці закладу отримали контузії. На місце події виїхали працівники Державної надзвичайної служби (ДНС) Станиці Луганської.

Фото: в Станиці Луганській бойовики обстріляли дитсадок (facebook.com/proliskamission)

Оновлено 11:15. За даними штабу ООС, також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура - половина населеного пункту залишилася без світла.

Крім того, військовослужбовці оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а сьогодні було зафіксовано два порушення, бойовики застосували важку артилерію.

Додамо, 15 лютого бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Разом з тим, днем раніше двоє українських військових отримали поранення.

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ДонбасСтаниця Луганска