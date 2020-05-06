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Бойовики обстріляли сили ООС у Павлополі, поранено військового

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 13:13
Бойовики обстріляли сили ООС у Павлополі, поранено військового
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Військовослужбовця доставили до військово-медичного закладу та надали необхідну допомогу

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових у Павлополі Донецької області, один боєць отримав осколкове поранення. Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що російські найманці обстріляли військових з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Традиційно, українські військові не залишили без відповіді такі дії російських бойовиків, накривши противника вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 6 травня 2020 р.

Бойовики обстрілюють Павлопіль другий день поспіль. Учора повідомлялося, що на околицях міста за кілька десятків метрів від житлових будинків українські військові виявили некеровану авіаційну ракета С-8, яку раніше запустили російські найманці.

Також РБК-Україна повідомляло, що минулої доби збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного військовослужбовця, ще один військовий отримав бойове травмування.

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