Боевики обстреляли позиции в районе Гнутово, потерь нет

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе с утра совершили один обстрел украинских позиций

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) пророссийские боевики с утра 20 января обстреляли украинские позиции в районе Гнутово. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на Донбассе по состоянию на 11:00 был зафиксирован один обстрел. В частности, противник из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции в районе населенного пункта Гнутово. Потерь в рядах Объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения остается под контролем.

Мотузяник также отметил, что вчера в зоне боевых действий зафиксировали 16 обстрелов, украинская сторона открывала ответный огонь. В ходе боев 19 января ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко на церемонии, посвященной памяти погибших защитников ДАП, заявил, что Украина восстановит Донецкий аэропорт.

Отметим, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки боевиков в жилой застройке. В частности, в отчете за 18 января указано, что российские оккупационные войска размещают танки, самоходные и артиллерийские установки с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.