ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки боевиков в жилой застройке

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Боевики разместили 3 танка рядом с жилыми домами в поселке Заиченко

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками линии отвода тяжелого вооружения на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 18 января 2019 года, российско-оккупационные войска размещают танки, самоходные и артиллерийские установки с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. В среду, 16 января, беспилотник ОБСЕ зафиксировал три танка Т-72 рядом с жилыми домами в поселке Заиченко, что на юг от Донецка.

Кроме того, по данным воздушного наблюдения, в четверг, 17 января, наблюдатели обнаружили за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения вблизи Мирного, что на юго-запад от Луганска, 20 единиц танков, 9 самоходных и 18 буксируемых единиц артиллерии или минометов.

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в районе Тернового на восток от Донецка 21 танк боевиков, размещенный за пределами выделенных мест для их хранения.

Добавим, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе размещение тяжелого вооружения за пределами определенных мест хранения, в частности, шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) и двенадцати минометов (одиннадцати ПМ-38, 120 мм, и одного 2Б11 "Сани", 120 мм).