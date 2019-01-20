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Бойовики обстріляли позиції в районі Гнутового, втрат немає

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 12:59
Бойовики обстріляли позиції в районі Гнутового, втрат немає
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики на Донбасі з ранку здійснили один обстріл українських позицій

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) проросійські бойовики з ранку 20 січня обстріляли українські позиції в районі Гнутового. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на Донбасі станом на 11:00 було зафіксовано один обстріл. Зокрема, противник з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстріляв позиції в районі населеного пункту Гнутове. Втрат в лавах Об'єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем.

Мотузяник також зазначив, що вчора у зоні бойових дій зафіксували 16 обстрілів, українська сторона відкривала вогонь у відповідь. В ході боїв 19 січня жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко на церемонії, присвяченій пам'яті загиблих захисників ДАП, заявив, що Україна відбудує Донецький аеропорт.

Відзначимо, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі танки бойовиків в житловій забудові. Зокрема, у звіті за 18 січня зазначено, що російські окупаційні війська розміщують танки, самохідні і артилерійські установки з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

 

 

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Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасобстрелГнутово
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