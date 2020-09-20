Боевики обстреляли позиции ООС возле Новоалександровки

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Пророссийские боевики в воскресенье, 20 сентября, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, российские наемники осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, поэтому ответный огонь украинские военнослужащие не открывали. В результате вражеской провокации никто из подразделений Объединенных сил не пострадал.

"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в командовании.

Напомним, вчера оккупационные силы ранили в ногу украинского военного.

Также боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе в пятницу, 18 сентября.

Кроме того, в пятницу на Донбассе пострадал украинский военный, он подорвался на неизвестном устройстве.