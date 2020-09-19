Боевики на Донбассе два раза нарушили режим "тишины"

В пятницу, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования России в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.
Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.
С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей не зафиксировано.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки, 16 сентября.
Кроме того, 17 сентября боевики обстреляли украинские позиции у Новогригорьевки.