Боевики на Донбассе два раза нарушили режим "тишины"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В пятницу, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования России в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.

С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки, 16 сентября.

Кроме того, 17 сентября боевики обстреляли украинские позиции у Новогригорьевки.