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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новоолександрівки

Новоолександрівка, Неділя 20 вересня 2020 17:58
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Новоолександрівки
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики у неділю, 20 вересня, один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї, тому вогонь у відповідь українські військовослужбовці не відкривали. В результаті ворожої провокації ніхто з підрозділів Об'єднаних сил не постраждав.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, вчора окупаційні сили поранили в ногу українського військового.

Також бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі у п'ятницю, 18 вересня.

Крім того, у п'ятницю на Донбасі постраждав український військовий, він підірвався на невідомому пристрої.

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Новини України Надзвичайні події ДонбасобстрелбойовикиООС
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