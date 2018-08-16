Боевики обстреляли позиции ООС в районе Светлодарска из "Градов"

Потерь в результате обстрелов в рядах украинских войск и среди гражданских нет

Боевики в ночь на 16 августа 2018 года обстреляли позиции операции объединенных сил (ООС) в районе Светлодарска (Донецкая область) из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом со ссылкой на данные СЦКК сообщает пресс-сцентр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ОС в районе Светлодарска с применением РСЗО БМ-21 "Град".

"Обстрел начался около 01.00 часов со стороны оккупированного вооруженными формированиями Российской Федерации Дебальцево. В сторону позиций Объединенных сил было выпущено 13 реактивных снарядов калибром 122 мм. Также боевики вели огонь из минометов калибром 120 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь в результате обстрелов в рядах украинских войск и среди гражданских нет.

"Следует отметить, что последний раз оккупанты применяли реактивные системы залпового огня еще 20 мая 2018 года, тогда в район города Авдеевки прилетели 20 реактивных боеприпасов", - отмечают в штабе.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что за день 16 августа на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Отметим, по данным командующего объединенных сил Сергея Наева, с мая 2018 года украинские войска на Донбассе взяли под контроль еще около 15 квадратных километров территории.