Бойовики обстріляли позиції ООС в районі Світлодарська з "Градів"

Втрат внаслідок обстрілу у лавах українських військ та серед цивільних немає

Бойовики в ніч на 16 серпня 2018 року обстріляли позиції операції об'єднаних сил (ООС) в районі Світлодарська (Донецька область) з реактивної системи залпового вогню "Град". Про це з посиланням на дані СЦКК повідомляє прес-сцентр ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ОС в районі Світлодарська із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град".

"Обстріл почався близько 01.00 години з боку окупованого збройними формуваннями Російської Федерації Дебальцевого. У бік позицій Об’єднаних сил було випущено 13 реактивних снарядів калібром 122 мм. Також бойовики вели вогонь із мінометів калібром 120 мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат внаслідок обстрілу у лавах українських військ та серед цивільних немає.

"Слід відзначити, що останній раз окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню ще 20 травня 2018 року, тоді у район міста Авдіївки прилетіли 20 реактивних боєприпасів", - зазначають у штабі.

Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за день 16 серпня на Донбасі жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.

Відзначимо, за даними командувача об'єднаних сил Сергія Наєва, з травня 2018 року українські війська на Донбасі взяли під контроль ще близько 15 квадратних кілометрів території.