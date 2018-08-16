На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

На Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 16 серпня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

Як зазначається, з сьомої години ранку та до 18 вечора на Донбасі було зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків, зокрема один раз бойовики відкривали вогонь із важкого озброєння.

За даними штабу, бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів, БМП, стрілецької зброї та кулеметів. Під обстрілами опинилися Красногорівка, Луганське та Кримське. Також зазначається, що із заборонених мінськими угодами мінометів бойовики обстріляли українські позиції в районі Луганського.

"Втрат серед особового складу об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сили ООС зафіксували на Донбасі за 15 серпня 4 прольоти безпілотників бойовиків. Бойовики на Донбасі продовжували вести розвідку українських позицій.

Відзначимо, за словами командувача ОС Сергія Наєва, з початку операції об'єднаних сил на Донбасі в травні 2018 року воєнних затримали 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань.