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Боевики обстреляли позиции ООС, есть раненый

Новости » Происшествия     05.06.2020 - 18:03
Боевики обстреляли позиции ООС, есть раненый
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Боевики осуществили обстрелы неподалеку Павлополя, Опытного, Широкино и Старогнатовки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Также оккупанты вели обстрел вблизи Новоалександровки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Напомним, на Донбассе 4 июня боевики нарушили режим "тишины" 14 раз.

Кроме того, боевики заминировали участок в Луганской области под видом обустройства КПВВ "Золотое".

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ДонбассООС
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