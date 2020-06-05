Бойовики обстріляли позиції ООС, є поранений

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у п'ятницю, 5 червня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілу був поранений український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики здійснили обстріл неподалік Павлополя, Опитного, Широкине і Старогнатівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід"

Також окупанти вели обстріл поблизу Новоолександрівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорним пунктам окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "Тиша" дотримувався.

Нагадаємо, на Донбасі 4 червня бойовики порушили режим "тиші" 14 разів.

Крім того, бойовики замінували ділянку у Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".

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Автор: Лера Полищук