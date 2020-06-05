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На Донбассе украинские войска обстреляли из ракетных комплексов

Новости » Происшествия     05.06.2020 - 07:31
На Донбассе украинские войска обстреляли из ракетных комплексов
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных на Донбассе нет

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за сутки нарушили режим "тишины" 14 раз, применив среди остального вооружения противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Потерь среди украинских военных в течение 4 июня не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Также боевики использовали запрещенные Минском минометы, гранатометы, а еще пулеметы и стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил были вынуждены отражать атаки, применяя штатное вооружение.

Обстрелы велись неподалеку Красногоровки, Богдановки, дважды возле Чермалыка - именно здесь агрессор задействовал противотанковые ракетные комплексы. Обстрелы зафиксировали также возле Павлополя, дважды вблизи Каменки, возле Авдеевки, Новолуганского, Орехового и Новгородского.

"На все случаи агрессивных действий захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника... Потерь среди бойцов ОС вследствие обстрелов не было", - отметили в штабе.

Также добавили, что от начала пятницы, 5 июня, боевики обстреляли украинские подразделения неподалеку от Новоалександровки. В ответ ОС были вынуждены открыть огонь для подавления провокаций противника. Потерь с в Объединенных сил нет.

Напомним, недавно пророссийские боевики на Донбассе заминировали участок в Луганской области под видом обустройства КПВВ "Золотое".

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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