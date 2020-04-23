На Донбассе сутки прошли без потерь

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

На Донбассе 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства по прекращению огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики применили против украинских военнослужащих запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных войск.

Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям ООС возле Марьинки, Богдановки и Красногоровки.

С направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку от Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

Защитников Павлополя и Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Орехово.

"Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и вынудили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина", - заявили в штабе ООС..

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 22 апреля украинские подразделения ранили двух российских наемников.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских военных из состава оперативно-тактической группировки "Восток".

По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 21 апреля боевики на Донбассе совершили семь обстрелов позиций Объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет. Однако украинские защитники ликвидировали двух боевиков.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась о ситуации на Донбассе во время Пасхи, когда в результате обстрела был убит украинский военный.