Бойовики обстріляли позиціїї ООС біля Лебединського, поранений український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Воїну, який отримав поранення, оперативно надали першу медичну допомогу

Сьогодні бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранення отримав один український захисник. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, біля населеного пункту Лебединське противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Воїну, який отримав поранення, оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан задовільний.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в ООС.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілу на Донбасі незаконними збройними формуваннями Російської Федерації були поранені троє українських військових.

Крім того, 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому добу пройшли без втрат для українських військовослужбовців.