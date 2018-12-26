Украинских военных на Донбассе за сутки обстреливали 5 раз

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Один украинский военный ранен, у боевиков уничтожен один противник

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток, 25 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что при этом зафиксировано два случая применения запрещенного минскими соглашениями вооружения, в том числе - минометы 120 и 82 мм у Крымского и Золотое-4. В результате атак один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения что обороняющиеся применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 25 декабря одного оккупанта были уничтожены и двое ранены", - добавили в ООС.

С начала среды, 26 декабря по состоянию на 7:00 боевики уже открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - уточнили в пресс-центре.

Напомним, в течение дня вторника, 25 декабря, боевики три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Был ранен один украинский военный.